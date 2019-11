Olympia TV, la chaîne consacrée au spectacle vivant

Olympia TV, c’est le nom de cette nouvelle chaîne entièrement dédiée au spectacle vivant, lancée par le groupe Canal+ et qui sera disponible en janvier pour ses abonnés. Spectacle vivant, cela signifie que cette chaîne qui va émettre uniquement entre 20h et une heure du matin, va diffuser du théâtre, des concerts, de l’opéra, de la danse classique, du cirque et des spectacles de magie.

Le spectre est large et risque fort de séduire un public très large. Canal+ profite allègrement de l'image de marque de l’Olympia, d’autant que la salle parisienne fait partie du groupe Vivendi.

Concernant la programmation, il y aura tous les soirs à 20h, un agenda culturel, suivi à 20h30, de la captation d’un spectacle. A chaque soirée sa thématique :

Lundi : Théâtre contemporain

Mardi : Concert pop-rock

Mercredi : Cirque et magie

Jeudi : Humour

Vendredi : Théâtre classique

Samedi : Concert classiques

Dimanche : Programmation plus ouverte avec des concerts divers.

Le lancement de cette nouvelle chaîne du bouquet Canal+ s’accompagne de la création d’un prix, les Olympia Awards, qui vont être diffusés sur la chaîne C8 en décembre, dans un mois, la date exacte devrait être dévoilée prochainement. L’idée est de récompenser les talents de la musique et de l’humour, qui sont montés sur scène en France en 2019, dans cinq catégories. Cependant, pour la catégorie "artiste musical", ce sont uniquement des artistes de musiques actuelles. Espérons qu’il y ait moins d’entre-soi qu’aux Victoires de la musique.

Précisons également que les programmes d’Olympia TV seront aussi diffusés sur MyCanal, la plateforme en ligne du groupe.