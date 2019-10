Note Rush, on en pense quoi ?

De nombreuses startups se spécialisent dans l’enseignement musical et développent des applications pour apprendre les bases du solfège sans mourir d’ennui. Des applis de ce type, il y en a de plus en plus et la concurrence commence à gronder : il y a entre autres Music Crab, Earmaster, Musiclever, tantôt gratuites, tantôt payantes, mais ce matin c’est « Note Rush » qui a retenu notre attention, parce qu’elle fonctionne comme un petit jeu vidéo.

Cette appli de lecture de notes peut être proposée aux débutants et aux niveaux intermédiaires, type deuxième cycle, et le principe est simple : reconnaître un maximum de notes qui défilent sur l'écran en un temps limité, en les chantant ou en les jouant sur l'instrument. Le graphisme est enfantin : les notes en clé de sol ou en clé de fa sont représentées par des ballons de foot, des coccinelles et planètes. Et comme dans un jeu vidéo, le joueur gagne des étoiles.

Note Rush et ses concurrentes sont loin d’être anecdotiques et elles méritent vraiment qu’on s’y intéresse, qu’on soit amateur ou professeur. Mais précisons tout de même qu’un vieux cliché colle à la peau de la formation musicale : non, on n'enseigne plus le solfège comme on le faisait il y a trente ans ! Beaucoup de musiciens, de tous les âges, vont aujourd’hui en cours de formation musicale avec leurs instruments et s'amusent, jouent, chantent, improvisent.