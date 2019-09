Nkoda, le netflix de la partition ?

Qu'est ce qu'Nkoda ?

Nkoda nous vient de Londres, c'est une start-up qui propose une application de streaming. En effet, pas de films, de séries ou bien de musique, mais bien du streaming de partitions.

Si Nkoda n'a qu'un peu plus d'un an, la start-up passe un cap en cette rentrée scolaire car elle compte bientôt 100 éditeurs de partitions dans sa bibliothèque.

Parmi ces éditeurs, il y a des Français, comme les maisons historiques Henry-Lemoine ou Alphonse-Leduc. Et également les poids lourds du milieu tel qu'Universal et Ricordi.

Quand aux nombres de partitions disponibles, elles sont au nombre de 110 000. C'est assurément un pari réussi, quand on sait à quel point la partition numérique a longtemps été la bête noire des éditeurs, synonyme de perte financière, parfois vertigineuse.

On peut dire que cette start-up grandit à vue d’œil en séduisant bon nombre de musiciens professionnels. Il faut dire qu'un de ses premiers ambassadeurs n'était autre que le maestro Simon Rattle.

L’application est disponible en onze langues et son prix s’aligne sur celui des concurrents du streaming musical. Comptez un peu moins de dix euros par mois. Son atout principal étant de permettre au musicien d’annoter sa partition à sa guise, sur l’écran.

On souhaite donc une très bonne continuation à Nkoda dans son opération de séduction des autres maisons d'édition. À observer maintenant si elle parvient à conquérir davantage de musiciens, dont le réflexe est souvent d'aller sur IMSLP, la fameuse bibliothèque de partitions numériques et gratuites.