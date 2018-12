Music@Artists, pour mettre en lien musiciens et programmateurs

Music@Artistes, une plateforme permettant aux programmateurs de choisir des formations musicales par genre, style, prix, etc

En deux mots, un outil numérique qui permette aux musiciens de proposer des concerts et aux programmateurs de les leur acheter, des programmateurs qui vont du responsable culturel de mairies au particulier qui cherche un groupe pour son mariage, en passant par les propriétaires de salles.

Alors ce n’est pas une nouveauté absolue, puisque ce type de réseau professionnel à la Linkedin, qui met en contact musiciens et programmateurs, existe déjà : vous avez Opera Musica pour le secteur lyrique, Hello Stage, musiklink, Zikworl et Gigscene pour le jazz et les musiques actuelles. Les réseaux professionnels spécialisés dans la musique sont en plein essor : l’offre explose, la preuve avec le nouveau venu, made in France, Musicartistes.

Le principe

Le principe est assez similaire aux exemples que j’ai cités : chaque ensemble ou musicien rempli une fiche technique, poste des vidéos, affiche ses tarifs.

Les musiciens payent pour s’inscrire : le tarif de lancement est de 25€ la première année et le "kit de base" devrait être au tarif normal devrait tourner autour de 100 euros, soit 25 euros par musicien dans le cas d’un quatuor, par exemple…

Une campagne de financement participative est ouverte sur Ulule, pour soutenir le projet.