Musique contemporaine : heureusement, il y a SoundCloud

L'absence de la musique contemporaine sur les plateformes de streaming

Essayez de chercher un morceau de musique contemporaine sur les grandes plateformes de streaming ; vous serez déçu, dépité, contrarié : on ne trouve jamais son bonheur, ou presque.

Certes, si le morceau que vous cherchez est Electric Counterpoint de Steve Reich ou une autre œuvre d’un minimaliste américain, là, Spotify ou Deezer arriveront sans peine à vous satisfaire. En revanche, si vous voulez découvrir la musique, plus confidentielle, de Clara Iannotta, de Mark André ou de Michelle Lou : vous n'aurez que très peu de choix, voire rien du tout.

Il y a là un pli à prendre : quand vous cherchez la pièce d’un jeune compositeur ou d’une jeune compositrice, allez directement sur Soundcloud. Là, vous avez de grandes chances de trouver votre bonheur.

Parce qu'en effet, Soundcloud ne fonctionne pas comme une plateforme de streaming

SoundCloud est une plateforme de distribution audio en ligne, qui est collaborative, c’est-à-dire que le musicien peut poster directement ses enregistrements dessus, le plus souvent gratuitement. On a donc, sur Soundcloud, une belle représentation des esthétiques dites « de niche ». Et donc plus de diversité musicale.

Cela dit, ne soyons pas pessimistes : les grandes plateformes de streaming proposent quand même – et heureusement - une partie des œuvres de certains compositeurs d’aujourd’hui –les plus médiatisés - mais tout le défi c’est de les mettre en valeur : vous, peut-être, connaissez Pascal Dusapin ou Hector Parra, donc vous allez directement chercher le titre que vous souhaitez écouter, mais pour quelqu’un qui ne connaîtrait pas du tout ces compositeurs, comment peut-il avoir une chance d’entendre leur musique sur Spotify ? En un mot, de sortir de sa zone de confort musical et de faire de vraies et parfois déroutantes découvertes musicales ?

C’est là que les playlists proposées par les plateformes entrent en jeu : ces playlists vous les connaissez : « Au coin du feu », « Automne cosy », « Focus » etc., c’est dans ces playlists d’ambiance que les algorithmes de Deezer, d’Apple Music ou de Spotify peuvent glisser non seulement des pièces de musique classique, mais aussi des pièces contemporaines.