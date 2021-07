Musique et nature : un nouveau magazine en ligne

Hier nous étions dans les forêts du Sussex avec les rossignols et ce matin, pour la dernière chronique de la saison, on reste dans le thème de la nature.

Suzanne Gervais termine la saison avec une belle initiative numérique, celle d’un journaliste qui a eu envie pendant le confinement de lancer un site web pour répertorier tout ce que la musique et la nature ont en commun.

Le site s’appelle 4'33 mag, un clin d’œil au fameux morceau silencieux de John Cage. Ce site est une petite mine : vous y trouverez des listes de morceaux qui s’inspirent de la nature, dans tous les styles – chanson, électro, soul, classique, contemporain, ainsi que toute une série de rubriques sur les initiatives écolo des salles de concerts, des festivals et des labels.

Le dernier article en date est consacré au compositeur américain Matthew Burtner, dont le travail est à découvrir. Ce compositeur, qui se définit comme éco-acousticien, compose à partir des bruits des côtes sauvages de son pays, les côtes accidentés de la « Virginia Coastal Reserve ».

Sur le site, on découvre également le portrait d’un artiste hip hop issu d’une communauté amérindienne d’Alaska, celui d’un groupe de blues qui joue sur les flancs des volcans. Un autre article décrypte le douzième quatuor à cordes de Dvořák, plus connu sous le nom de Quatuor « américain » car composé en 1893, alors que Dvořák passait l’été dans l’Iowa. Il est à cette époque directeur du Conservatoire national de New York. On apprend aussi que le compositeur a été inspiré par le chant d’un oiseau de la région, le piranga écarlate.

Des découvertes à foison sur ce nouveau site, une mine de lectures et de découvertes pour votre été !