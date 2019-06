Musique en ligne : Apple vs Spotify

Apple vient de dénoncer l'argumentation de Spotify qui avait déclaré mi-mars vouloir saisir la Commission européenne contre Apple pour abus de position dominante…

Que s'est-il passé ? Spotify, le numéro un mondial de la musique en streaming reprochait notamment à Apple Music d'imposer un droit de 30% aux services de musique en ligne qui vendent leur abonnement via sa boutique en ligne App Store, favorisant ainsi sa propre application Apple Music.

Apple n’avait pas tardé à riposté en accusant Spotify de "vouloir tous les bénéfices d'une application gratuite, sans être gratuit". Bim, ça fait mal. Le géant californien a répondu en début de semaine, lundi 24 juin, plus en détails, chiffres à l'appui, à la plainte européenne de Spotify.

Spotify, qui revendique plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, ne verse aucune redevance de 30% à Apple et n'a rien payé pour tous ses nouveaux clients depuis 2016. Selon Apple, Spotify a pu continuer d'accumuler des clients payants parmi ceux qui ont téléchargé son logiciel sur l'App Store, ont testé la formule gratuite, et se sont ensuite abonnés directement sur le site Internet du service de streaming de musique, sans qu'Apple ne prélève sa dîme au passage.

Apple affirme ne percevoir de redevance que sur 700.000 abonnés Spotify. Voilà qui vient fragiliser la plainte déposée par le Suédois, contre l’Américain à Bruxelles en mars dernier. Affaire à suivre.