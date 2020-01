Le Lieu Unique et Web2Day : la vie numérique nantaise

A l'occasion de la Folle Journée, Suzanne Gervais nous parle de la ville de Nantes et de sa vie numérico-musicale !

Comment ne pas parler du Lieu Unique, le Lieu Unique est la scène nationale de Nantes et offre une belle part, dans sa programmation, aux expérimentations et à la musique électronique.

Côté historique, ce centre de culture contemporaine est installé dans les anciens locaux de la biscuiterie LU et le Lieu Unique accueille, chaque année, une partie des concerts de la Folle Journée.

Au Lieu Unique, on a donc des concerts classiques toute l’année, mais pas que : la musique électronique est bien présente avec des DJ qui viennent régulièrement mixer ainsi que des conférences sur des sujets aussi variés que « l’histoire souterraine du capitalisme », « Habiter le monde numérique » ou « Le futur de l’architecture ». La pluridisciplinarité est le maître mot dans un endroit où danse, musique, cirque, sciences et nouvelles technologies se côtoient dans la programmation.

Nantes, c’est aussi un festival bien connu des startupers et autres entrepreneurs férus de numérique : le festival Web2day dure trois jours et rassemble des centaines de professionnels et de passionnés des nouvelles technologies. Il y a des conférences, des ateliers, des débats et même un concours de start-ups ; c’est l’occasion chaque année d’y découvrir de nouvelles applications et inventions musicales. La dernière édition, en janvier 2019, a réuni plus de 11 000 participants. Alors exceptionnellement, il n’y aura pas de festival en 2020, mais c’est pour mieux le retrouver en 2021.