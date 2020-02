Joué-Play, un instrument nouvelle génération ?

Et si on jouait d’un instrument sans effort ? Cette proposition va sans doute bien faire rire les professeurs de musique, mais séduira aussi ceux qui hésitent à se mettre à la musique.

Si on jouait d’un instrument presque sans effort ? C’est ce que propose la start-up girondine Joué-Play, qui a fait parler d’elle jusqu'à Las Vegas en ce début d’année. Elle avait pignon sur rue au Consumer Electronics Show le mois dernier, le grand raout des nouvelles technologies. Joué-Play est une invention connectée de plus, qui veut initier tout à chacun au plaisir et à la joie du jeu musical : produire de la musique par soi-même, c’est quand même l’un des grands plaisirs de la vie.

Joué-Play, c'est donc une tablette en bois et en acier, d’apparence plutôt anodine, mais qui est truffée de capteurs tactiles. Il suffit de changer un module en caoutchouc pour changer d’instrument et passer du piano à la guitare, de la batterie à la harpe ou encore du xylophone au synthétiseur. C’est intuitif et facile d’utilisation, bien qu'assez charnel, puisque l'on a un contact avec l’objet, qui désinhibe ce que l’apprentissage d’un instrument rebute. Avec un objet comme celui-ci, c’est sûr qu’on est pas freiné ou rebuté par une quelconque complexité gestuelle : la main gauche, la main de l’archet au violon, la coordination mains et pédales à la harpe...

Pas de panique cependant, ce type d’instruments connectés faciles à utiliser ne remplacera pas les instruments, demandant des heures de travail. Derrière cet objet, il y a une technologie très poussée, que ces instruments couteau-suisses connectés mettent le pied à l’étrier de ceux, adolescents, adultes et retraités, qui n’osent pas se mettre à l’instrument de leurs rêves. Cela leur donne un aperçu du plaisir immense du jeu musical et les pousse à essayer un piano, des percussions, un violon ou une harpe et à fournir les efforts nécessaires pour réellement apprendre à en jouer.