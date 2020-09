Une plateforme musicale pour félins

Si vous possédez un chat, il est grand temps de lui télécharger sa playlist musicale ! Une proposition du musicologue américain David Teie.

Bienvenue aux chats ! Il semblerait que les chats ne soient plus seulement des stars d’internet, mais une audience à part entière. C'est l'histoire de David Teie, américain, musicologue et ancien violoncelliste du National Symphony Orchestra de Washington.

David Teie a lancé un business pour le moins inattendu : « Music For Cats » est une plateforme de vente de musique pour les propriétaires de chats. Ce pionner de la musique pour félin a même réussi à lever 200 000 dollars grâce à une campagne de financement participatif, pour produire son premier « cat-album ». Un album numérique composé de morceaux de musiques assez planants et méditatifs, qui mêlent instruments acoustiques, le violoncelle en particulier, instruments électroniques et basses aux fortes allures de ronrons.

Ces compositions sont basées sur des études sur le comportement des chats. La plateforme musicforcats.com rencontre un beau succès Outre-Atlantique. Les deux disques pour chats de David Teie sont à dix sept dollars pièces, ils se vendent tous seuls.

Le monde de la tech’ n’hésite plus à capitaliser sur le lien qui se noue entre les êtres humains et leurs animaux de compagnie. En janvier, Spotify lançait son nouveau concept, les « Pet Playlists », destinées aux animaux de compagnie : chats, chiens, hamsters, canaris et mêmes iguanes. Pour faire valoir l'intérêt de sa nouvelle option, la plateforme de streaming suédoise avait réalisé, dans la foulée, une série de sondages sur le rapport de ses utilisateurs et utilisatrices à leurs animaux. Les chiffres sont édifiants car plus de 71% des personnes interrogées ont déjà diffusé de la musique pour leur animal, 69% aiment chanter avec eux et 57% dansent avec leurs bêtes!

La musique choisie, voire même composée pour les animaux, c’est peut-être là l’une des promesses de l’intelligence artificielle, et on a le droit, bien sûr, d’être sceptiques !