Quand le streaming musical pollue

On pourrait pourtant penser qu’opter pour un abonnement à une plateforme est un geste écoresponsable. Cela permet de limiter les déchets, notamment plastiques. À l’âge d’or des CD, en 2000, 61 millions de kilos de plastiques ont été utilisés pour leur fabrication.

Or, aujourd’hui, la donne est inversée et le chiffre suivant en dit long. C’est 250 millions ! 250 millions c’est le volume en kilo de gaz à effet de serre produit par les plateformes de streaming rien qu’aux Etats-Unis en 2018.

C’est deux fois plus que pour les disques il y a 20 ans !

Si les CD ont laissé la place au streaming, cette transformation de nos habitudes a bel et bien un impact écologique… et il n’est pas positif. Plus de plastique, certes, mais toutes les musiques proposées sur les plateformes sont stockées sur des serveurs très voraces en énergie.

Que faire ? Se désabonner ?

Pas forcément ! Cependant on est conscient de cet impact écologique absolument énorme et sous-estimé du numérique. On essaye de compenser sur le terrain numérique avec des gestes tous bêtes, mais importants. En voici trois :

Mettre son écran en veille pendant les phases d’écoute

Sortir de sa zone de confort et opter pour un moteur de recherche engagé comme Ecosia, Lilo ou encore Ecogine. Il y en a plusieurs qui investissent les sommes collectées grâce à vos recherches dans des actions en faveur de l’environnement.

Dernier conseil : faire le ménage dans sa boîte mail toutes les semaines. En effet, les dépenses énergétiques liées aux mails dépendent du temps durant lequel on les conserve, car ils restent stockés sur des serveurs.

Vous avez plein d’autres exemples de gestes à adopter sur le terrain numérique sur un site très intéressant : Les gestes claires.