Chant à l’école : des nouvelles de Vox

Vox est une plateforme numérique pour les professeurs qui propose des tutoriels pour les encourager à faire chanter leurs élèves. Elle avait été lancée en même temps que l’annonce du Plan Choral, en septembre 2018 et, depuis, Vox a pas mal évolué…

Cela faisait un moment, après son lancement en fanfare, que nous n'avions plus entendu parler de Vox, le grand projet numérique porté par Radio France, en partenariat avec l’Education nationale et la Sacem, au point de se demander si le projet était toujours d’actualité.

Or, le projet a pas mal évolué depuis son lancement. C’est une plateforme qui s’adresse aux professeurs des écoles, aux professeurs de musique au collège et au lycée pour les pousser à faire chanter leurs élèves en chœur.

Comme tous les professeurs, même les profs de musique, ne sont pas formés à la direction de chœur, loin de là. Vox propose donc des outils : des tutos pour faire faire des vocalises aux élèves, pour faire chanter des élèves de maternelles, des exercices d’échauffement…

La plateforme est totalement gratuite bien sûr, et chaque mois les profs peuvent avoir accès à une « box » numérique, une « vox box » qui est une sorte de kit pour chanter en chœur. Celle de janvier est consacrée à Gluck. Vous avez de quoi travailler trois pièces, une en italien, deux en français : les partitions, les enregistrements des différentes parties du chœur, du tutti et la partie de piano.

Le répertoire est éclectique. La box précédente était consacrée aux deux rappeurs toulousains Big Flo & Oli, celle d’avant à Albin de la Simone et une autre au compositeur Etienne Perruchon. Vox a une vraie politique de commandes de petites pièces passées à des compositeurs et à des arrangeurs.

Est-ce que les enseignants sont convaincus ?

Le point fort, c’est qu’il y a beaucoup d’allers et retours avec le terrain, avec les profs, pour que cet outil soit vraiment utilisé. La plateforme est toute jeune et mérite d’être mieux connue des écoles, des collèges et des lycées.

C’est vrai que Vox ne fait pas l’unanimité chez les chefs de chœurs professionnels, qui voient là une concurrence un petit peu déloyale. Le point fort c’est que Vox se veut accessible au plus grand nombre et qu’elle encourage les initiatives sur l’ensemble du territoire, dans les petites comme dans les grandes écoles, en région parisienne comme en région.