Orchestralab, une plateforme de jeux pour les enfants

Une question en cette veille de week-end : comment occuper les enfants pendant leur temps libre, semaine après semaine, en période de confinement ? Suzanne Gervais nous propose une de ses solutions.

L’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre national d’Ile-de-France et l’Orchestre de l’Opéra de Rouen ont une piste pour vous, pour occuper vos enfants de façon intelligente : c’est OrchestraLab. Il s'agit d'une plateforme de jeux musicaux pour les 7-11 ans, en ligne et gratuite. Cette plateforme a été créée par les trois orchestres avec la complicité technologique du label NomadMusic.

Bien qu’il ne faut pas abuser des écrans avec les enfants, d’autant plus en ce moment, les parents ne seront probablement pas contre cette série de trois jeux musicaux et pédagogiques. En premier, nous retrouvons la Symphonie n°83 de Haydn, dite « La Poule », interprétée par l’Orchestre de Chambre de Paris. Cette oeuvre est un bon prétexte pour faire reconnaître les instruments, que les enfants devront ensuite classer par famille. Ensuite, avec L’Enlèvement au Sérail de Mozart par l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, les enfants doivent affronter plusieurs épreuves en découvrant l’histoire de la princesse Constance enfermée au palais d’Osmin. Puis, pour les plus habiles, L’Oiseau de feu de Stravinsky, par l’Orchestre national d’Île-de-France, propose un jeu d’adresse et de rythme. Ce sont trois œuvres représentant trois parcours de jeu. Les enregistrements sont d'excellente qualité, le graphisme et les dessins sont quant à eux, très pédagogiques et bien adaptés aux enfants.

Dans tous ces jeux, l’enfant est accompagné par la mascotte, Zik, un petit extraterrestre bleu, très mignon, qui traverse la galaxie à la recherche de nouvelles expériences musicales. Suzanne Gervais a donc suivi Zik et essayé les trois parcours. Son avis ? Cela peut même plaire aux plus grands, assurant que le jeu de L’Oiseau de feu n’est pas si évident !

Voici de bons conseils pour vos enfants et vous-même. Les activités ludiques et intelligentes sont toujours les bienvenues pour occuper les longues journées de confinement qu’il nous reste encore à vivre. Vous pouvez trouver Orchestralab sur les sites internet des trois orchestres.