Idées cadeaux musicaux et connectés

Les cadeaux connectés

En première idée cadeaux, on commence par une évidence : un abonnement à une plateforme de streaming d’un mois, trois mois ou d’un an, selon votre budget. Attention cependant, si vous voulez être original et que ce sont des mélomanes que vous voulez gâter, Suzanne Gervais vous dirige vers des plateformes indépendantes, spécialisées dans la musique classique, plutôt que les mastodontes Apple, Spotify et Youtube.

Vous avez le choix : vous pouvez jouer la carte du made in France en optant pour Qobuzz ou Vialma, de l’Allemagne avec Idagio ou des Etats-Unis avec Primephonic. Si c’est pour le jazz que le cœur de votre proche balance, alors n’hésitez pas et optez pour un abonnement à Qwest TV, le Netflix du jazz lancé par Reza Ackbaraly et Quincy Jones.

Les cadeaux physiques

Si vous préférez les objets, vous avez les boxes de vinyles, qui marchent très bien et qui sont élaborées par des passionnés : Le Vinyle Club, Wax Buyers Club, Flying Vinyl pour ceux qui nous écoutent depuis la Grande-Bretagne et Vinyl Me Please aux Etats-unis. On commence à avoir le choix et le principe est sensiblement le même : une boxe par mois d'un, deux ou trois vinyles, selon votre abonnement. Ce sont souvent des pépites et des éditions limités. On s'inscrit en s’abonnant en ligne.

Il y a également les cadeaux technologiques et utiles, auxquels on pense peu. Si vous avez un musicien professionnel parmi vos proches, vous pouvez vous cotiser pour lui offrir un cadeau pas forcément très glamour, mais qu’il chérira soyez en sûr : une mini balise GPS pour géolocaliser sur son smartphone, son instrument de musique en cas de vol. Comptez deux à trois cent euros pour ce cadeau.

Et enfin, on n’y pense pas assez, mais offrir des cours de musique est une idée géniale : on a tous un ami qui rêve de se mettre à la guitare, au piano ou au cornet à bouquin, qui ne le fait pas et ne le fera jamais sauf si vous lui offrez quelques cours, ne serait-ce qu’un. Un cours, soit avec un professeur de chair et d’os (mais cela peut s'avérer compliqué de trouver quelqu’un), soit avec un professeur en ligne, qui sont biens pour débuter : Meludia et imusic-school ont bonne presse. Pour un musicien plus confirmé, n’hésitez pas à aller voir du côté des masterclass, des stages de formations sont proposées par les institutions, ça coûte souvent cher et une participation est un beau cadeau.

Enfin, je termine avec l'indémodable idée de l’abonnement, non pas à une plateforme de streaming, mais à un journal : un abonnement web ou papier, d'un journal indépendant comme La Lettre du Musicien, est une excellente idée.