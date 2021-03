Un concert-enquête interactif sur Bach pour fêter la musique ancienne

Ce dimanche 21 mars, c’est officiellement le début du printemps, et, comme tous les ans, la journée européenne de la musique ancienne.

C’est le jour de l’anniversaire de Bach, né un 21 mars, le 21 mars 1685 à Eisenach. Nombre d’ensembles vont fêter, ce week-end, la journée européenne de la musique ancienne, encore et toujours en streaming, et parmi les concerts prévus ce week-end il y a celui du Concert de l’Hostel Dieu, ensemble baroque basé à Lyon et dirigé par Franck-Emmanuel Comte. Les musiciens donneront dimanche à 18h un concert au nom de polar : « L’Affaire Bach ». Sur l’affiche, on voit la silhouette de Bach, de profil, bien reconnaissable avec sa perruque, coiffé de la casquette de Sherlock Holmes, pipe à la bouche…

Le concert aurait dû avoir lieu au théâtre de Valence, mais c’est en streaming, en direct, qu’il se fera, surla plateforme M-Media. Et c’est un concert interactif que proposent les musiciens : les spectateurs sont partie prenante du spectacle. Grâce à une appli accessible sans inscription depuis votre smartphone, vous devenez membre d’une société savante du XIXe siècle, société qui rassemble des mélomanes érudits qui se consacrent à retrouver les œuvres disparues de Bach père…

Concrètement, ça veut dire que les internautes-spectateurs vont pouvoir donner leur avis sur ce qu’ils écoutent, poser des questions et, peu à peu, aider à constituer le catalogue des œuvres du compositeur. Et pour vous faire plonger dans l’histoire, le concert est mis en scène. Sur scène justement, les musiciens du Concert de l’Hostel Dieu, la mezzo-soprano Axelle Verner et le comédien Jacques Chambon…

C’est un spectacle immersif, mot à la mode, et ludique entre musicologie et technologie, que proposent, ce dimanche à 18h, les musiciens du Concert de l’Hostel Dieu dont on peut tout de même saluer, d'une part la créativité, et d'autre part la capacité d’adaptation puisque la reprise des concerts en salle, avec public, ne semble pas être pour tout de suite…

« L’Affaire Bach », à élucider dimanche 21 mars sur la plateforme M-Media.