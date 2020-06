Danse et Covid-19 : une plateforme de mise à disposition de studio de répétition

A cause de cette crise sanitaire, tout n'a pas encore rouvert et les danseurs se retrouvent sans lieux de répétition. Anne Sauvage pâli à ce problème en créant la plateforme StudioD'.

La période est ingrate, c’est peu de le dire, pour les artistes. Confinement, arrêt des répétitions, annulation des spectacles, incertitude quant à la reprise des activités : vous l'avez compris, l’agenda des compagnies, et notamment des compagnies de danse est un vaste gruyère suisse ! Malgré le manque de dates et l’incertitude générale, les danseurs recommencent à répéter, c’est une nécessité.

Le bémol, c’est que les lieux de répétition rouvrent avec parcimonie, dans des conditions sanitaires strictes et sont littéralement pris d’assaut. Déjà qu’en temps normal, l’accès aux studio et lieux de répétitions est un problème, surtout dans les métropoles, comme Paris, mais en ce moment, le circuit est complètement engorgé avec la ruée vers le moindre espace disponible pour danser.

Une solution pour les danseurs

A cause de cette situation, Anne Sauvage, la directrice de l’Atelier de Paris/Centre de développement chorégraphique national, basé à la Cartoucherie de Vincennes, a eu une riche idée : créer une plateforme pour permettre aux danseurs de s’exercer. Elle s’appelle StudioD’ et répertorie les lieux disponibles partout en France pour les entraînements et les répétitions. Il s'agit d'une sorte d'Airbnb professionnel de la danse ! Le but n’est pas de faire de l’argent, puisque c’est bien sûr totalement gratuit.

Une initiative solidaire à laquelle ont déjà répondu plusieurs établissements parisiens : les théâtres du Carreau du Temple, du Châtelet, les Centres chorégraphiques nationaux, aussi, des conservatoires qui ont un studio ou une salle de libre : 35 lieux et studios, sont déjà répertoriés, un chiffre qui augmente tous les jours. Egalement, chacun des lieux de répétitions est décrit : surface, hauteur sous plafond, type de sol, équipement, avec ou sans barre, avec ou sans miroir etc.

Les compagnies peuvents’enregistrer gratuitement, consulter la liste des disponibilités, envoyer une requête et le lieu répond.

L’adresse à connaître c’est studiod-danse.fr.