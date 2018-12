Le virage numérique des bibliothèques musicales

Ces bibliothèques de partitions recèlent souvent des trésors insoupçonnés

Un original d’un opéra de Méhul à la bibliothèque du conservatoire de Saint-Etienne, des premières éditions de pièces de Rossini dans les fonds de la bibliothèque de Tours ou encore des précieux manuscrits de Messiaen, Dukas et Jolivet à la médiathèque Hector-Berlioz, au CNSMD de Paris…

La liste est longue

Mais malgré des fonds dodus et alléchants, les bibliothèques musicales sont encore trop discrètes : elles ne sont pas assez connues du grand public et même des musiciens, qui préfèrent souvent se procurer leurs partitions en trois clics, en allant sur le fameux site IMSLP.

Pour remédier à ce manque de fréquentation des bibliothèques musicale, la numérisation des fonds est un atout !

C’est ce qu’avait fait la bibliothèque nationale de France avec son portail en ligne Gallica....

Un succès fou

Si ce portail rencontre un succès fou, figurez-vous que la numérisation est en marche du côté des bibliothèques musicales, lentement, mais sûrement.

La Confédération musicale de France, la fameuse CMF, bien connues des conservatoires et des écoles de musique, travaille à une grande mise en réseau des bibliothèques de partition et compte ouvrir son portail de recherche documentaire en ligne au mois d’avril…

L’idée, c’est d’avoir un catalogue collaboratif, l’équivalent de Sudoc, le portrait de recherche documentaire du milieu universitaire, mais pour l’enseignement musical.

Ce sera vraiment un plus pour les musiciens et, ce sera aussi, à termes, un moyen pour les bibliothèques musicales de se faire connaître. Et elles le méritent !