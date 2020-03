Accords mineurs et mode lydien : un nouveau site pour apprendre la théorie musicale

La gamme chromatique, l’accord parfait mineur, le mode Mixolydien… La théorie musicale est complexe, passionnante pour certains, effrayante pour d’autres, et un tout nouveau site internet permet à la fois d’en comprendre les bases et d’approfondir ses connaissances.

Ce tout nouveau site vient d'être mis en ligne, et se trouve à l'adresse suivante : www.mamie-note.fr. Sur ce site très bien construit, on y trouve toute une série de modules destinés à apprendre la théorie de la musique. Dans chacun des modules, il y plusieurs cours et un récapitulatif à la fin.

Le début de l'apprentissage est introduit par les bases physiques de la musique. Quelles sont les caractéristiques fondamentales du son ? Qu’est-ce qu’une dissonance ? Qu'est-ce qu'une introduction aux accords ? Qu’est-ce qu’un accord ? Comment sont-ils construits ? Qu'est ce que l’accord parfait majeur et mineur ?

Nous pouvons trouver sur cette plateforme un grand nombre de modules : harmonie totale, mode mineur... dont de nouveaux sont ajoutés régulièrement. Les leçons sont très progressives et illustrées d’extraits sonores et de graphiques animés, rendant la chose plus ludique !

Concernant le prix, une partie du contenu est en accès libre, mais pour suivre tous les modules, il faut s’abonner à l’année. Les prix sont en train d’être fixés par la plateforme.

Le fondateur de ce site s’appelle Thibault Jouannic, il est musicien et ingénieur. C’est le tout début de l’aventure, mais il compte bien contacter, pour commencer, les écoles de musique associatives et les professeurs particuliers, qui peuvent être intéressés pour fournir cet outil à leurs élèves.