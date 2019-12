Sur Youtube, les masterclasses de l’Université McGill de Montréal

C’est le compteYoutubede la Schulich School of Music qui a retenu notre attention.

La Schulich School of Music, c’est le nom du département musique de la célèbre Université McGill de Montréal ; célèbre parce qu’elle est très prisée des musiciens outre-Atlantique, et même chez nous. L’école Schulich ouvre régulièrement ses portes sur Youtube avec un compte très fourni et régulièrement enrichi de nouvelles vidéos. Des vidéos de concerts d’élève, mais surtout pleins de vidéos de masterclasses et des tutoriels avec les professeurs de l’école ou des musiciens invités : que des pointures !

Oubliez les tutos beauté des youtubeuses, ici vous avez des tutos bien plus sympas sur le contrepoint fugué, la paraphrase en canon, la transposition, l’improvisation à plusieurs, la diction allemande pour les chanteurs, les échauffements pour violoniste la rythmique du nord de l’Inde… Il y en a pour les chanteurs, les instrumentistes, les compositeurs, les baroqueux, les jazzeux.

Ce compte Youtube est une mine. Il est suivi par quasiment 2500 personnes, mais il mérite plus d’audience.

Seul petit bémol éventuellement, c’est que les vidéos sont en anglais, mais avec les exemples musicaux et les sous-titres, à moins de ne pas parler un traître mot d’anglais, ça se passe très bien.

Existe-il l’équivalent en France ?

Pas vraiment ! Le CNSMD de Paris est sur Youtube, avec un compte très fourni aussi, mais il y a relativement peu de masterclasses et de tutoriels. On trouve surtout des petites séries sur la production en cours et des vidéos de concerts. Le compte Youtube du CNSMD de Lyon est un peu plus axé pédagogie, mais il est moins alimenté.

Après n’hésitez pas à entrer ces établissements dans vos favoris Youtube, histoire de voir passer les nouvelles vidéos et, pourquoi pas, de tomber sur quelque chose qui vous sera utile, musicalement parlant.