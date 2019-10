Les web-séries de l’Orchestre philharmonique de Londres

Les orchestres anglo-saxons sont des as du marketing et de la communication.

Ils ont compris très tôt ce qu’ils pouvaient gagner, en termes d’image et d’audience, à être présents et actifs sur les réseaux sociaux et sur Youtube et à développer des formats originaux, spécifiques au numérique. Prenons l’Orchestre philharmonique de Londres, qui a été l’un des premiers à lancer des web-séries. Ces petites capsules vidéo qui permettent de décortiquer une œuvre au programme de la saison ou de présenter l’orchestre. C'est ce que font aujourd’hui pas mal d’orchestres français : Les Siècles, l’Orchestre de Chambre de Paris…

C’est une communication ultra-efficace ! Cela met des visages, pour nous public, sur les instruments, et ça nous donne de petites clés d’écoute sur certaines œuvres.

Une des web-séries de l'Orchestre philharmonique de Londres que Suzanne Gervais trouve particulièrement originale et bien ficelée s’appelle « Tag along », que l'on pourrait traduire par « tapez le rythme » ou « gardez le rythme ».

Dans ces petits clips, on suit littéralement la partition d’un morceau, comme le mouvement qui « Jupiter », dans Planètes de Gustav Holst, avec des petites animations façon cartoon, comme nos amis british savent si bien le faire. Ce sont des animations qui traversent l’écran ici et là, et cela rend vraiment très bien.

Même si vous ne lisez pas couramment la musique, ce n'est pas grave ! En effet, cela donne une autre dimension à l’écoute. On peut même imaginer que pour des enfants qui découvrent l’œuvre, c’est une manière très graphique et ludique de les faire entrer dans la musique.

Bref, retenez ça, la web-série « Tap along » du London philharmonic Orchestra, que vous pouvez découvrir sur leur site ou sur Youtube.