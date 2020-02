Terminons la semaine en Colombie où, l’Orquesta Filarmonica de Bogota a mis en place une salle de classe virtuelle, « Aula Virtual », pour diffuser des programmes pédagogiques dans tout le pays et même au-delà des frontières…

Le projet éducatif du principal orchestre colombien est particulièrement connecté.

L'Orchestre philharmonique de Bogota, l’OFB, partage les connaissances artistiques et pédagogiques des musiciens sur une plateforme qui s’appelle « Aula Virtual ».

Plusieurs orchestres ont des salles de concert virtuelles. En effet, l’Orchestre de Bogota a une salle de classe virtuelle. Actuellement, vous pouvez trouver plus de 150 vidéos éducatives de 23 instruments de musique et leurs programmes de formation.

Concrètement, comment ça se passe ?

Il y a trois sections : une pour vous initier à l’histoire de la musique classique en Europe et en Colombie, avec des cours interactifs ; une autre pour apprendre les rudiments de chacun des instruments de l’orchestre symphonique. Les rudiments, mais pas seulement, il y a près de dix vidéos par instrument, en fonction de votre niveau musical !

Et enfin, la troisième section, comment se présente-elle ?

C’est la plus poussée : c’est une section de formation musicale, de solfège, et d’appropriation des répertoires. Elle est organisée par instrument. Vous avez en ligne toute une méthode pour apprendre à lire les notes et les rythmes, ainsi que plusieurs partitions disponibles et décortiquées, selon votre niveau.

La salle de classe virtuelle de l’Orchestre philharmonique de Bogota est très bien faîte, c’est un bel exemple pour toute autre formation de cette envergure, qui aurait des ambitions à la fois pédagogiques et numériques.

Et puis, c’est l’occasion de pratiquer son espagnol, pour ceux qui maîtrise la langue.