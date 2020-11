Sur internet, la caverne d’Ali Baba des enregistrements anciens

Qui dit week-end confiné dit pour certains, tri intensif ! Et pour les plus mélomanes d'entre vous, peut-être allez-vous profiter de ce week-end confiné pour faire du tri dans vos collections de disques et vinyles.

Si votre discothèque recèle de raretés, d'enregistrements anciens, inédits, qui n’ont pas été réédités, pourquoi ne pas en faire profiter d’autres amateurs grâce à un site participatif ?

The Great 78 Project

Cette initiative gratuite vient tout droit des Etats-Unis et existe pour l’amour de l’art, sans aucune finalité mercantile. Le site s'appelle « The Great 78 Project », en référence aux bons vieux disques 78 tours. Sur cette plateforme, les collectionneurs peuvent partager leurs trésors et permettre aux internautes d’écouter des enregistrements introuvables. Ne vous laissez pas effrayer par l’allure désordonnée de la page d’accueil et par le fait que ce soit en anglais, car plusieurs milliers de disques sont disponible ! Les découvertes savoureuses et émouvantes sont possible notamment grâce à l’arsenal de filtres du moteur de recherches. On peut par exemple écouter Alessandro Moreschi (1858 - 1922), le seul castrat dont la voix a été enregistrée.

La musique classique est en très bonne place, mais le jazz et les musiciens du monde ne sont pas mal lotis non plus : vous avez par exemple accès à toute une collection de disques de musique japonaise enregistrés autour de 1910. Sont présents également les enregistrements sur vinyles, des premiers dessins animés Looney Tunes avec les aventures du lapin Bugs Bunny, en 1947 : de véritables contes musicaux !

Une totale réussite

Le succès de ce site américain est colossal, puisqu'on y trouve aujourd’hui plus de 40 000 enregistrements numérisés, venus des collections de particuliers du monde entier ou presque, mais aussi d’institutions musicales, qui ont joué le jeu. Vous avez bien sûr accès aux fichiers sons, que vous pouvez écouter en ligne et télécharger sur inscription, mais aussi aux jaquettes et pochettes d’époque.

En revanche, nos oreilles habituées au son sans accros des disques d’aujourd’hui doivent s’attendre à des grésillements et à des balances parfois surprenantes. Ce sont des enregistrements dans leur jus, avec un petit côté vintage qui est souvent tout à fait séduisant.