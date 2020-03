Léopold Mozart à Salzbourg : pensez à l’appli !

Dans la famille Mozart, nous convoquons le père ! Léopold Mozart, à qui la ville de Salzbourg, en Autriche, a consacré une exposition à l’occasion de son 300e anniversaire. Une exposition qui se prolonge sur smartphone...

L’exposition « Léopold Mozart, musicien, manager, homme » a été un grand succès en 2019. Elle a été visitée par près de 180 000 visiteurs.

Figurez-vous que c’est plus que le nombre d’habitants à Salzbourg. Cette exposition était la plus vaste rétrospective jamais consacrée à la vie et à l’œuvre de Mozart père. Nous parlons au passé car les portes sont closes depuis quelques jours, mais il est possible de se rattraper grâce à l’application qui accompagnait l’événement et qui est, elle, toujours disponible gratuitement pour tous les smartphones.

Elle est toute simple, il n'y a pas de prouesse technologique : pas de réalité augmentée ni même de vidéo, mais des photos et des petits textes qui pullulent d’informations et d’anecdotes.

Grâce à cette application, vous pénétrez dans la maison des Mozart. Cette maison, ce n’est pas la maison natale de Mozart, avec sa célèbre façade jaune, qui est en plein centre-ville de Salzbourg, mais c’est la maison d’après, plus grande, qui abrite aujourd’hui le Musée Mozart. Léopold, Anna Maria, Wolfgang et sa sœur Nannerl s’y installent à partir de 1773. Mozart a 17 ans.

C’est dans cette demeure bourgeoise que Léopold finira sa vie.

L’application nous permet de déambuler dans les différentes pièces comme la salle du Maître de danse. Différentes pièces et étages qui sont autant de prétextes pour évoquer les différents aspects de la carrière de Léopold, qui fut plus que le simple père de Mozart : violoniste et pédagogue, musicien de la cour, grand lecteur, homme d’affaires... Nous ne vous disons pas tout, pour vous donner envie, pourquoi pas, de faire cette petite visite numérique.

Cette application s’appelle tout simplement Léopold Mozart. Elle est disponible en dix langues et la visite virtuelle ne vous prendra a priori pas plus de 45 minutes, après quoi vous pouvez désinstaller le tout !