Les auditions virtuelles de la classe de violoncelle de Marc Coppey

En ce vendredi, Suzanne Gervais nous propose du violoncelle avec l’initiative d'un très grand violoncelliste, également professeur au Conservatoire national supérieur de Paris : Marc Coppey.

Marc Coppey est un immense violoncelliste et pédagogue passionné ainsi qu'un professeur qui soutient, depuis plus de trois mois, ses étudiants pendant cette période difficile. Période de doute et d’angoisse pour tous les musiciens professionnels, mais aussi pour les élèves des cursus supérieurs, qui sont moins sous les feux des projecteurs, mais qui ont d’autant plus besoin de soutien et d’attention.

Nous sommes en juin, le mois des examens, et cette semaine aurait dû voir les violoncellistes du CNSMD de Paris présenter leurs récitals de Licence et de Master : des rendez-vous incontournables, très attendus de ces grands élèves.

Or, crise sanitaire oblige, il n’en sera rien. L’année se termine donc en queue de poisson, avec un découragement qui s’abat sur les étudiants.

Leur professeur a donc décidé de réunir ses 14 élèves pour une intégrale des Six Suites de Bach qui a été mise en ligne chaque jour de la semaine sur le groupe Facebook de la classe. Bach, mais aussi les sonates de Kodaly (KODAÏE) et Crumb.

Les dernières vidéos seront postées aujourd’hui, mais vous pouvez retrouver les interprétations de tous les étudiants sur le groupe « Classe de violoncelle de Marc Coppey ».

Il est évident que ces auditions virtuelles ne prétendent pas remplacer la musique vivante, mais elles donnent un bel aperçu du travail de ces futurs professionnels et de leur courage, pendant ces mois de confinement particulièrement difficiles. Elles sont aussi la preuve, que l’Ecole française de violoncelle se porte décidément très bien