Un violoniste se lance dans un tour de France musical à pied

Alors que la crise sanitaire immobilise le secteur culturel, le violoniste Marc Vieillefon, ancien membre du Quatuor Debussy, sillonne les routes de France avec son violon.

L’idée est née dans la tête du violoniste pendant qu’il faisait la sieste, en juin dernier. Il a fait un rêve au cours duquel il faisait un tour de France à pied. Une fois réveillé, cela sonne comme une évidence, pourquoi ne pas réaliser ce rêve, mais avec son violon ?

Un voyage qui se prépare

Un peu à la manière d’un troubadour, Marc Vieillefon partira bientôt par les petites routes, sac et violon sur le dos, de village en village, à la rencontre des harmonies, des fanfares, des conservatoires et des mélomanes. Le musicien offrira un cours de musique ou un petit concert contre le gîte et le couvert et espère bien jouer avec les musiciens locaux, qui sont nombreux à l’avoir déjà contacté. Voilà en tout cas une initiative qui fait revivre la belle tradition du musicien itinérant, du « Wanderer » cher aux romantiques et à Schubert.

L'impossibilité de voyager et de rencontrer le public dans les salles de concerts a participé au déclic du musicien, violoniste professionnel depuis 30 ans. Son métier, en quatuor notamment, lui a permis de faire plusieurs fois le tour de la planète. Après des décennies de voyages effrénés, de rencontres et de partages suscités par les concerts, difficile de rester cloîtrer chez soi, à attendre que passe la pandémie. Marc Vieillefon avait aussi l'envie de changer d’échelle et de tempo. Ces 15 mois de marche sont finalement un retour aux sources pour ce Lyonnais fan de randonnée, ainsi qu'un éloge musical de la lenteur.

Un parcours déjà tracé !

Le voyage est entièrement bénévole et l’essentiel des fonds que le musicien pourrait récolter seront reversés à l’association franco-malgache Zazakely, qui a pour but de créer une salle polyvalente destinée à accueillir les artistes et à encourager la création à Madagascar, pays où Marc Vieillefon est né. Le grand départ est fixé le 3 mars aux Andelys, en Normandie, direction le Nord, puis la Lorraine, l’Alsace, les Vosges, avant une halte chez lui, à Lyon. Ensuite ce sera Grenoble et, pendant l’été, les Alpes. L’arrivée est prévue en mai 2022, en Bretagne.

Il est possible de suivre chacune des étapes de Marc Vieillefon sur la page FacebookMusirando. En ce mois de février, malgré la pluie, l’heure est à l’entraînement pour préparer le mieux possible un périple musical et sportif, qui est pour Marc Vieillefon, une vraie bouffée d’oxygène dans un contexte asphyxiant.