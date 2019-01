Soundsgood fête ses quatre ans

"Cette start-up souffle tout juste ses quatre bougies, elle s’appelle Soundsgood, soundsgood qui veut dire « ça sonne bien » et en quatre ans elle a fait, cette start-up, son trou dans l’univers en pleine explosion du streaming musical. Pourquoi ? Parce que ce qui participe grandement au succès des plateformes de streaming, ce sont leurs playlists – oui, on écoute de plus en plus la musique sous forme de playlists, playlists qui correspond à une humeur, un moment de la journée ou tout simplement un style musical.

Soundsgood peut vous être utile si vous ne savez pas quoi écouter et que vous écoutez toujours les mêmes morceaux en boucle. Une solution pour faire des découvertes c’est d’écouter France Musique, bien sûr, mais vous pouvez aussi tester soundsgood.

C’est une plateforme qui permet de créer ses propres playlists à partir des plateformes de streaming du marché et, en même temps, mais aussi, et surtout, de découvrir les playlists soigneusement peaufinées de votre chef d’orchestre favori, de votre DJ préféré, de votre animateur radio vedette, de labels tels qu’Erato, de salle comme le théâtre du Châtelet, la Philharmonie de Paris, de bibliothèques ou encore de festivals de musique.

Bref, c’est une mine de playlists pour le mélomane !

C’est comme sur un réseau social. Cerise sur le gâteau, Soundsgood est totalement gratuit et ne contient aucune publicité, la pollution sonore de tout mélomane averti. Je précise que si un titre est écouté par un utilisateur qui ne dispose pas d’un compte ou d’un accès suffisant à la plateforme dont il provient, Soundsgood le saute, tout simplement.

Une aubaine pour les mélomanes qui souhaitent bénéficier d’une grande variété de titres accéder à d’autres playlists que celles proposées par les algorithmes des plateformes classiques."