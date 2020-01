Musique à la maison : le boom des sites de réservation de musiciens

Il y un an, la plateforme de réservation de musiciens LiveTonight s’agrandissait avec le rachat de son concurrent Concert En Appart. Les deux plateformes fusionnaient pour proposer la réservation en ligne d’un peu plus de 1 000 groupes.

Le concept derrière ces plateformes : permettre à tout le monde de pouvoir réserver des musiciens pour un événement, des mariages aux anniversaires, en passant par les soirées d’entreprise.

LiveTonight a été lancé fin 2016 par trois anciens de l’école de commerce ESCP Europe. Au départ, la startup' était un simple site de référencement des événements de musique live dans Paris, pour ensuite devenir un annuaire de musiciens et, enfin, une plateforme de réservation de musiciens.

Aujourd’hui, LiveTonight recense des musiciens dans plus de 400 villes françaises et propose même, sur son site, une solution de financement participatif : celui qui organise un événement peut lancer un crowdfunding pour faire participer les invités au budget de réservation des musiciens, et les faire voter pour qu’ils choisissent le groupe qu’ils préfèrent.

Réserver des musiciens en ligne pour organiser un concert privé, comme à la maison ou presque, est complètement dans l’air du temps : Airbnb a lancé "Airbnb concert" il y a deux ans,et citons aussi des plateformes comme Musilink ou encore Book my Music.

Des solutions numériques qui ont peut-être moins de charme que le bouche à oreille, mais qui ont le mérite de cadrer les choses notamment en termes de contrats et de rémunération des musiciens.