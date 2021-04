Mozart sauce Mambo : le projet cubain de la corniste Sarah Willis

On finit la semaine à La Havane, où la corniste américano-britannique Sarah Willis a noué une collaboration détonante avec un orchestre cubain.

Sarah Willis, grande corniste, membre de l’Orchestre philharmonique de Berlin, Sarah Willis dont la passionnante chaîne Youtube est suivie par près de 45 000 personnes… En plus de tout cela, Sarah enseigne aussi son instrument dans différentes écoles, dont la New World Symphony à Miami. Un vol direct de Miami à La Havane dure moins d'une heure, ce qui a permis à Sarah, il y a quelques années, de commencer à donner quelques cours de cor à Cuba, dont elle est tombée amoureuse !

Lors de son premier voyage à La Havane, il y a quelques années, Sarah Willis a entendu cette phrase : « Mozart aurait pu être cubain ». Une affirmation qui a tout de suite fait germer un projet un peu fou : mélanger les œuvres du compositeur autrichien avec la musique traditionnelle cubaine, dont elle raffole.

Sarah Willis a bien vite rencontré les musiciens du Havane Lyceum Orchestra et leur chef Jose Antonio Mendez Padron et le projet a pu se concrétiser : faire fusionner certaines des œuvres les plus connues de Mozart et le rythme du mambo ! Pour cela, Sarah a fait appel à l’arrangeur australien Joshua Davis. L’aventure de la corniste à Cuba a fait l’objet d’un très beau documentaire à découvrir en ce moment sur arte.tv, une vraie échappée belle au rythme des percussions où, entre deux extraits de concert, on suit la corniste et les jeunes musiciens du Havane Lyceum Orchestra dans les rues colorées de La Havane : au croisement d’une rue, Sarah et les musiciens s’arrêtent, improvisent, chantent ou commencent à jouer l’une des pièces favorites de Sarah, le rondo du Concerto n°3 de Mozart, pimenté avec les sonorités chaudes de la musique locale.

Un disque « Mozart Y Mambo » est paru chez Alpha, l’an dernier, très beau disque, qui fait la part belle à la virtuosité des musiciens cubains, comme Yuniet Lombida, l’un des meilleurs saxophonistes du pays. Si vous voulez mettre du mambo dans votre week-end, je ne peux que vous conseiller le documentaire et le disque, disponible sur toutes les plateformes de streaming… Et si avec ça les clubs cubains ne diffusent pas bientôt la musique de Mozart !