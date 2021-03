Une dose de poésie avec le Serveur vocal poétique

Un coup de fil poétique, c’est ce que propose la compagnie lilloise Home Théâtre avec un serveur vocal gratuit et disponible jour et nuit.

03-74-09-84-24 : est un numéro de téléphone fixe, à l’ancienne, une espèce en voie de disparition, un numéro gratuit et accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. C’est le numéro de téléphone de la compagnie lilloise Home Théâtre, qui a lancé une belle initiative, le SVP, un Serveur vocal poétique qui vous propose la lecture de poèmes, à voix nues. Vous composez les dix chiffres et à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, vous vous voyez réciter un poème ! Vous êtes accueillis par un son de vieux téléphone.

Le serveur vocal rassemble trente poèmes, répartis dans trois tiroirs. Vous choisissez un des trois tiroirs en tapant un, deux ou trois. Puis, pour choisir un poème, vous tapez un chiffre entre zéro et neuf. Le serveur recèle trente poèmes d’aujourd’hui écrits par trente poètes et poétesses qui ont prêté leur plume au Serveur vocal poétique, poème qui sont lus tantôt par leurs auteurs, tantôt par les comédiennes et comédiens de la compagnie Home Théâtre : Julien Bucci, Fany Buy, Cédric Duhem, Ann Gisel Glass ou encore Carole Le Sone.

Pour la petite histoire, ce serveur poétique a bien failli disparaître, à cause d’un tweet malencontreux du ministère de la Culture qui, en voulant saluer l’initiative en janvier a donné à croire qu’elle était pilotée et financée par le gouvernement ! De quoi faire naître et gonfler une polémique violente devant laquelle la compagnie a préféré fermer, pour un temps, son répondeur. Deux mois plus tard, ce Serveur vocal poétique tout à fait indépendant est de retour, nourri de nouveaux textes : un vrai régal. Alors pourquoi ne pas prendre, dans la journée, quelques minutes pour passer un petit coup de fil ?