Promenade électronique à la Gaîté Lyrique à Paris

Jusqu’au 12 décembre, vous pouvez vous embarquer dans une promenade un peu particulière dans le quartier de la Gaîté lyrique, le centre d’art numérique installé au cœur du 3e arrondissement de la capitale. Cette promenade est musicale ; l’itinéraire et ses différentes étapes sonores ont été concoctés par la Berlinoise Christina Kubisch, qui est artiste sonore et qui, comme de nombreux musiciens, a été inspirée par les bruits de la ville, plus de 90 ans après l’Américain à Paris de Gershwin.

Mais Christina Kubisch n’a pas refait du Gershwin, elle a cartographié le quartier de la Gaîté lyrique et a relevé certains sons, mais attention, pas les cris et les klaxons intempestifs qui avaient retenu l’attention de Gershwin. La musicienne s’est intéressée aux sons bien plus discrets, quasiment inaudibles : les sons émis par les distributeurs de billets, par l'éclairage public, par les dispositifs antivols des magasins, par les transports publics, les signaux électromagnétiques partout présents, ceux du WI-FI et des antennes… Ce ne sont que quelques exemples.

Vous voyez, autant d’ondes et de bruits qui sont imperceptibles pour l’oreille nue. On nous donne donc un casque et une carte qui recense les points d'écoute. Christina Kubisch a présenté ce travail un peu partout dans le monde, dans 75 villes, et c’est la première fois qu’elle s’installe à Paris. Je vous conseille donc, si vous êtes Parisiens ou de passage dans la capitale, d’aller tendre l’oreille du côté de la Gaîté lyrique.