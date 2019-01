Les concours de musique en ligne

"Le North International Music Competition est organisé par une association scandinave et il s’adresse à des musiciens du monde entier selon plusieurs catégories d’âges, en gros de 5 à 40 ans. La fourchette est très large. Les candidats sont jugés uniquement sur vidéos. Je peux aussi citer le Berliner International Music Competition, le New Star Competition…

Peut-être que vous avez aussi entendu parler de l’International internet music competition, concours organisé par l’association serbe International Music Competition, basée à Belgrade. Là encore, le jury sélectionne et récompense uniquement sur vidéos.

Ce concours est assez démesuré. Il s’adresse aux musiciens, sans limite d’âge, dans des dizaines de disciplines : direction d’orchestre, direction de chœur, piano, trio avec piano, quatuor à cordes, les bois, les vents, les cordes, l’accordéon, la mandoline, la balalaïka...

Les concours en ligne sont souvent très généralistes et permettent de multiplier les disciplines là où un concours traditionnel ne pourra pas, pour des raisons de logistique évidente, proposer autant de catégories. Ils permettent d’entendre plus de candidats et d’ouvrir la fourchette d’âges, qui est souvent très restreinte dans les grands concours traditionnels.

Les concours en ligne permettent aussi d’ouvrir les frontières, d’entendre des candidats d’horizons plus variés, qui n’auraient pas forcément le temps ou les moyens de prendre l'avion pour aller concourir.

Juger de la qualité artistique d’un candidat uniquement sur vidéo a a ses limites. Et puis sans forcément porter aux nues le système des concours, la plupart des candidats vous le diront : un concours, ça se vit. Ça se vit avec ce qu’il y a de mauvais – le trac, l’appréhension -, mais aussi de bon – les rencontres, l’ambiance, l’immersion, l’expérience de la scène…

Les concours en ligne peuvent être une bonne première expérience de concours, mais ne peuvent pas remplacer l’expérience d’un concours « en vrai ». Et puis une question se pose : celle de la qualité de ces concours en ligne, qui coûtent parfois assez cher : que vaut un premier prix ? qui sont les membres du jury ?

Mieux vaut bien se renseigner en amont pour ne pas financer ce qui n’est parfois qu’un vaste business. " Suzanne Gervais