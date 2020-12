L'association colombienne Sinfonia in Paz Major

Il fait des émules, le célèbre El Sistema du Venezuela, le programme qui permet aux enfants défavorisés d’apprendre la musique et de jouer en orchestre. Plusieurs initiatives similaires essaiment dans les autres pays du continent sud-américain et notamment en Colombie avec Sinfonia in Paz Major.

L'association Sinfonia in Paz Major, qui signifie la Symphonie pour la grande paix, est une association qui est née il y a deux ans et qui s’est donnée pour mission d’aller apprendre la musique aux enfants des communes rurales du nord-est de la Colombie, ce sont en fait les zones les plus touchées par les conflits armés de ces dernières années… Un territoire qui est encore miné par les inégalités et la violence.

Dans le cas du programme lancé par Sinfonia in Paz Major, qui est plus modeste pour le moment que le El Sistema du Venezuela, les enfants n’apprennent qu’un seul instrument, pour commencer, c’est la flûte à bec, pour des raisons assez évidentes de moyens et d’accessibilité. De petits orchestres de flûtes se forment donc dans les villages de la région… Depuis 2018, près de 200 enfants ont pu participer. Ils reçoivent des cours de musique à plusieurs et participent au grand concert de fin d’année. Les musiciens qui encadrent les enfants n’ont pas qu’une casquette d’artiste et de pédagogue : ils organisent aussi des ateliers psychosociaux, pour leur apprendre le vivre-ensemble, la non-violence et la résolution pacifique des conflits. Dans tous les projets hérités du El Sistema, l’éducation musicale est aussi une éducation à la vie citoyenne, à l’estime de soi, à l’écoute et au respect des autres…

Au-delà de la musique, l’association Sinfonia in Paz Major permet également aux enfants, si jeunes soient-ils, de se construire dans un contexte difficile… C'est pourquoi, même au milieu de la crise due à la pandémie de Covid-19, Sinfonia en Paz Mayor ne s'est pas arrêtée. Et vu l’éclairage médiatique dont bénéficie ces nouveaux orchestres de flûtes à bec, il y a une chance pour que la petite association devienne grande.