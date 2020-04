A Lyon, un atelier de lutherie lance un concours de musique

Ce matin, Suzanne Gervais nous emmène sur la page Facebook de l’atelier du luthier lyonnais Alexandre Snitkovski.

Malgré le coup de massue infligé aux luthiers et aux facteurs d'instruments par le confinement, ces derniers continuent d'être actifs. Certains livrent à domicile, tandis qu'un autre organise un concours de musique. Il s'agit d'une initiative inédite : un concours de musique spécial confinement, à la maison et sur vidéo. Ce concours est ouvert, il n'y a pas de limite d’âge ni de nombre de participants. Vous pouvez jouer seul ou à deux, quatre, six, huit etc, sans non plus avoir un répertoire imposé. La seule condition est qu’il y ait au moins un instrument du quatuor à cordes dans l’effectif. Quoi de plus logique venant de la part d’un luthier ?

Suzanne Gervais vous invite donc à faire travailler votre imagination et à réviser vos gammes : votre vidéo est attendue dès maintenant ! À la réception, la vidéo sera publiée sur la page Facebook de l’atelier Alexandre-Snitkovski et tous les mercredis à midi, celle qui aura reçu le plus de likes sera récompensée. Récompenses ne se traduisant pas simplement par l’estime des internautes, mais en monnaie sonnante et trébuchante : une récompense de 200 euros aujourd’hui, 300 euros mercredi prochain et 400 euros le dernier jour, le 13 mai. La date limite pour envoyer vos vidéos est le 10 mai.

Voilà une initiative généreuse de la part d’un atelier de lutherie que Suzanne Gervais vous invite à suivre sur Facebook, si vous aimez les cordes et les concours de musique !