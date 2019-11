Des nouvelles de Metronaut, l’appli d’accompagnement musical de l’Ircam

Metronaut est une application au service des musiciens : amateurs, étudiants, voire musiciens professionnels, et n’est en aucun cas une énième appli gadget ou esbrouffe. Des applis de playback, il en existe des dizaines, mais l'avantage de Metronaut est de permettre au musicien de répéter des pièces avec des enregistrements de qualité en fond sonore, capables d'accélérer ou de décélérer en fonction du tempo de l’utilisateur. L’algorithme qui permet l’écoute et la synchronisation avec le musicien en temps réel a été développé pendant plusieurs années au sein d'une équipe commune avec le CNRS et l’Ircam.

L’appli a eu le temps d’être testée et approuvée par nombre d’enseignants et d’élèves de conservatoire : en plus de l’accompagnement et du régulateur de tempi, elle permet de transposer en fonction de son instrument. Côté répertoire, le catalogue de Metronaut est régulièrement enrichi de nouvelles pièces classiques.

La start-up parisienne a levé 4 millions d'euros début 2019 et l’appli a été téléchargée plusieurs dizaines de milliers de fois. Il faut dire qu’au niveau international, le marché, rien que pour la musique classique, a de quoi faire scintiller des dollars dans les yeux des investisseurs : rien qu'en Chine on est à plus de 100 millions de musiciens classiques, 9 millions en France ou 60 millions aux Etats-Unis… Si Metronaut arrive à faire sa place, notamment dans les écoles de musique et les conservatoires, le succès est quasiment garanti. C’est gratuit, mais au bout d'une quinzaine de minutes d'utilisation par mois, l’appli devient payante pour environ 10 euros mensuels.