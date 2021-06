Les concerts flottants du Piano du lac

Un piano qui flotte sur les eaux calmes d’un lac : non ce n’est pas un songe, c’est l’initiative bien réelle lancée par le festival Le Piano du lac, qui sillonne les lacs, canaux et étangs de France, chaque été depuis 2014.

Délicieuse vision que celle d’un piano qui flotte sur les eaux douces, tantôt turquoises, tantôt vertes, toujours paisibles, par une fin de journée d’été… C’est la promesse alléchante du festival Le Piano du lac, un festival pas comme les autres puisqu’il est itinérant et… aquatique ! Voilà sept ans que sont organisées plusieurs tournées estivales de concerts flottants, de lac en lac, d’étang en rivière. Les artistes du Piano du lac embarquent, le temps d’un spectacle, sur différents types d’embarcations, barques, radeaux, pédalos, petites scènes flottantes en bois… De quoi libérer le piano de toute forme de pesanteur.

Six spectacles flottants différents sont au programme jusque début septembre, un peu partout en France : il y a par exemple « Canal Wouters » où la pianiste Cécile Wouters et ses invitées, une violoniste et une flûtiste, embarquent à bord du Catapiano, mi catamaran, mi piano flottant pour un périple dans le Nord de la France, au fil de l’Oise et du canal de la Sambre.

Mais si vous êtes plutôt dans le Sud pendant l’été, à Sanguinet, Casteljaloux ou encore Hagetmau, peut-être croiserez-vous la drôle d’embarcation de la pianiste Swannie Galinier, objet flottant surmonté d’un mât et d’un trapèze… A bord, en plus de la pianiste, un chanteur, une contrebassiste et deux clowns acrobates et musiciens ! Ce spectacle s’appelle « Pagaille navale » et pas moins de 50 dates sont prévues ces prochaines semaines. Au mois d’août, sur le canal du Loing au soleil couchant, à Montargis et à Saint-Mammès, ce ne seront pas un mais deux pianos à queue qui flotteront sur les eaux calmes, les pianos d’Alice Rosset et de Jean-Christophe Kotsiras dans un programme hommage au pianiste de jazz Clare Fischer…

Des moments musicaux joués sur l’eau qui mêlent acrobaties et saynètes humoristiques : ces spectacles, qui ont rassemblé quelques 48000 spectateurs pour 160 dates l’été dernier sont toujours autofinancés avec participation du public.