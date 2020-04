Le conservatoire de Poitiers solidaire des Ehpad

Apporter un peu de joie par la musique aux résidents des Ehpad, voici la belle initiative des élèves du conservatoire de Poitiers.

C'est un bel exemple de solidarité entre les jeunes élèves du conservatoire de Poitiers et les personnes âgées qui vivent confinées dans les deux Ehpad et les quatre résidences de la ville.

Tous les jours, les quelque 300 pensionnaires de ces établissements se voient diffuser une petite vidéo d’un élève qui joue de son instrument ou qui danse. Celle qui est à l’origine de ce projet est Gaëlle Perigaud-Morlat, une employée du centre d’action sociale de Poitiers. On imagine combien la situation est très difficile pour les résidents, souvent cloîtrés dans leur chambre, angoissés et coupés de leurs proches. Gaëlle a contacté le directeur du conservatoire, Eric Valdenaire, qui a tout de suite approuvé l'initiative.

Depuis un mois, professeurs et élèves sont plongés dans les visioconférences, les cours à distance et les enregistrements, donc autant en faire profiter les aînés ! Parmi les vidéos diffusées, on retrouve notamment une adolescente de 14 ans jouant de la flûte à bec ou encore une petite fille de 7 ans qui récite une fable de La Fontaine en s’accompagnant à la guitare. Pour les résidents qui sont, pour beaucoup, grands-parents, c’est un rendez-vous modeste, mais réconfortant.

Les vidéos sont diffusées sur une page Facebook privée, réservée aux résidents. Le projet rencontre un tel succès que le conservatoire et le Centre d’action social prévoient d’organiser un concert à la fin du déconfinement. La date est encore floue, mais l’envie est là.