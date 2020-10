Connaissez-vous le Vegetable Orchestra ?

Des flûtes de carottes, des basses de citrouilles, et des poireaux violons, depuis vingt ans une formation autrichienne donne des concerts en Europe et jusqu'en Chine : le Vegetable Orchestra. Présentations, des étals du marché à la salle de concert.

Des légumes de saison comme des flûtes de carottes, des basses de citrouilles, et des poireaux violons, c’est une partie de l’instrumentarium étonnant d’un orchestre autrichien.Le Vegetable Orchestra sévit à Vienne, un peu partout en Europe et jusque dans les salles de concert de Chine depuis 1998. Qui a dit qu’on ne pouvait pas jouer avec la nourriture ? Depuis vingt ans, cet orchestre prouve le contraire et joue sur des instruments taillés dans des légume. Les musiciens achètent leurs produits sur un marché local, car seul les légumes bien frais produisent un son de qualité. Les musiciens transforment eux-mêmes la marchandise, en quelques tours de perceuses, d’économes et de couteaux, on obtient le résultat final.

Si le son de la carotte creusée dans laquelle on souffle, évoque clairement la flûte traversière cristalline, qu’on ne s’attende pas pour autant à entendre, lorsque tous ces instruments-légumes jouent ensemble, à la transcription d’une symphonie de Brahms ! En concert, il est plutôt question de la joyeuse improvisation, guidée par le potentiel musical de chaque légume, avec un certain groove.

Quelques percussions, en plus des instruments légumes, ici on flirte avec l’électronique expérimentale et le Free Jazz. Pendant le confinement, les musiciens du Vegetable Orchestra ont régalé les internautes de quelques vidéos assez bluffantes, à retrouver sur Youtube ou leurs réseaux sociaux. Le Vegetable Orchestra a quatre disques à son actif, on peut en écouter des extraits sur son site internet. Malheureusement les concerts d’automne ont, pour l’heure, été reportés à début 2021. L'expérience vaut le détour, sans compter qu'il n'y a pas de gâchis car les restes des légumes sont transformés en soupe, que les musiciens servent ensuite au public à la fin de chaque représentation.