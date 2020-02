Soundcloud échappe à la faillite et se concentre sur les musiciens indépendants

On ne donnait pas cher de sa peau ! Le service de streaming musical Soundclound a bien failli mettre la clé sous la porte... Soundcloud va mieux et vient d’être racheté par un multimilliardaire américain. Focus avec Suzanne Gervais !

Le principe de Soundcloud

Une bonne nouvelle, car Soundcloud a frôlé la faillite à la fin de l'année 2017, la banqueroute a été évitée de justesse ! Depuis, la plateforme a cessé de vouloir grignoter le terrain de Spotify, Apple, Amazon, Deezer et autres. Elle s’est recentrée sur ce qui fait son ADN, son originalité et sa réputation auprès des musiciens : être la plateforme privilégiée des artistes et labels indépendants. Soundcloud tire d’ailleurs l’essentiel de ses revenus non pas de la pub, mais de la vente de services aux labels et aux artistes, pour mettre leurs créations en valeur.

Son acquisition par John Malone

Soundcloud est née en 2007 à Stockholm. L'entreprise est aujourd’hui basée à Berlin mais l’essentiel de ses revenus vient des Etats-Unis. Ce n’est donc qu’à moitié une surprise si Soundcloud vient de lever 75 millions de dollars auprès du magnat des télécoms américains, John Malone. En effet, l’industrie musicale intéresse de près : la preuve, il possède depuis peu Pandora, la première radio en ligne des Etats-Unis. On peut imaginer un rapprochement fructueux entre les deux groupes, Soundcloud et Pandora.

Le futur de ces nouveaux investissements

Avec les fonds récoltés, SoundCloud veut lancer de nouveaux services pour les musiciens. L’idée est de permettre aux artistes d’approfondir leurs relations avec les auditeurs. Soundcloud en 2020 deviendra une bibliothèque de plus de deux cents millions de titres, produite par 25 millions de musiciens.

Suzanne Gervais l'assure, c’est sur Soundcloud qu'elle fait le plus de découvertes musicales, toutes esthétiques confondues. A noter que la musique contemporaine y occupe une place intéressante.