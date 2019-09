Facture instrumentale : des tutos de luthiers sur Instagram

Sur Instagram, il existe de nombreux tutos ! Ces petites vidéos qui nous expliquent comment faire quelque-chose. Il y a des tutos beauté, les fameux, des tutos cuisine, des tutos jardinage, des tutos bricolage aussi, mais on peut également dénicher des tutos pour apprendre à entretenir, voire à réparer son instrument de musique.

Qui se cache derrière ces vidéos ?

Des spécialistes, des luthiers et des facteurs d’instruments. A Paris, le magasin « Sax Machine » s’est lancé sur Instagram et tire son épingle du jeu puisqu’il ne poste pas uniquement des photos de saxophone, mais propose des tutos pour rendre le musicien plus autonome sur son instrument. Avis aux saxophonistes : le premier tuto nous explique ce qu’il faut faire lorsque – malheur ! – la clé d’octave est déréglée ou lorsque les tampons collent sur la cheminée. D’autres tutos suivront dans les prochaines semaines et c’est un très bon moyen d'aider les instrumentistes, qui se précipitent parfois chez le luthier alors qu’ils auraient pu régler ce problème seul.

Existe-il des exemples de tutos d’entretien d’instruments ?

Malheureusement, non ! Bien-sûr, il est impossible de faire le tour de la totalité des comptes Instagram de facteurs et de luthiers, mais l’idée de l’atelier « Sax Machine » est originale. Espérons qu’elle fasse des petits car les musiciens, même professionnels, ne sont pas toujours formés au conservatoire, à l’entretien de base de leur instrument et c’est tout de même dommage !