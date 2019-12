ByteDance s’attaque au streaming audio… et fait trembler Apple et Spotify

ByteDance : ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais si vous êtes ados ou parents d’ados, vous connaissez peut-être TikTok, l’application développée par cette startup chinoise.

La startup ByteDance est une application infernale qui permet de créer des petits clips vidéo déjantés, sur la musique de son choix, souvent des tubes commerciaux disons-le. Cette application fait un carton : en Europe en 2019 elle a été téléchargée plus de fois que Facebook, Snapchat ou Instagram.

Revenons à la question du streaming : aujourd’hui quand on voit toutes les plateformes existent, qui sont en concurrence acharnées, on se demande si un nouvel acteur de taille à concurrencer les leader du marché pourrait émerger ?

Et bien peut-être que oui et ça même si le marché a l’air saturé. Sachez que trois des plus gros labels de musique : Universal, Sony et Warner, discutent en ce moment avec ByteDance.

Ce qui intéresse ces gros labels, c’est la puissance de feu financière dont dispose ByteDance, qui est valorisée à 75 milliards de dollars.

La communauté de l’appli Tiktok c’est plus d’un milliard d’utilisateurs, une viralité sans égale, imaginez un peu la force de frappe pour s’imposer dans le monde du streaming.

Concrètement, cela veut dire que très vite, dès début 2020, ByteDance pourrait lancer son application de streaming et s'engager sur les plates-bandes de Spotify et d’Apple aux Etats-Unis et en Europe. On devrait en entendre parler très vite.