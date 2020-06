Simon Rattle et le London Symphony Orchestra invitent les enfants à jouer Mozart depuis chez eux

Suzanne Gervais nous emmène au pays du thé et du pudding, à la rencontre de l'initiative du maestro Simon Rattle et du London Symphony Orchestra, œuvrant dans la pédagogie pour les enfants.

Le London Symphony Orchestra a sorti, en début de semaine, un petit film sans prétention, mais qui vaut le détour. Cela s’appelle « Where’s Simon? », ou en français « Où est Simon ?», en référence à Simon Rattle, le maestro !

Where's Simon?

Il s'agit d'un film de onze minutes, qui présente Les Noces de Figaro aux enfants. Il a été tourné pendant le confinement : le chef, qui se filme chez lui, révèle comment fonctionne l’orchestre. Chacun des musiciens présente son instrument, depuis sa cuisine, sa chambre ou son salon.

Le film se termine par une représentation complète de l’ouverture du plus révolutionnaire des opéras de Mozart, dirigée par Simon Rattle depuis son domicile. Les enfants sont ensuite invités à se joindre, puis à participer à un quiz en ligne.

Ce petit film est évidemment une réponse à la crise sanitaire et un joli pied de nez à la distanciation sociale ! C’est aussi une manière pour les musiciens du LSO de poursuivre, bon an, mal an, leur mission d’apprentissage. Cet orchestre, comme la majorité des phalanges britanniques, est très impliqué dans l’éducation musicale.

Inspiration de Leonard Bernstein, pédagogue

Simon Rattle s’inscrit ainsi dans la lignée d’un Leonard Bernstein : Bernstein qui avait créé et animé les fameux « Young People’s Concerts », avec l’Orchestre philharmonique de New York dans les années cinquante. Prenez dont dix minutes et aller cliquer sur les archives disponibles sur Youtube ! Tout comme Bernstein, Simon Rattle s’adresse aussi aux enfants et aux familles, mais avec les outils numériques en plus.

Le film est disponible en streaming, gratuitement, sur le site internet du London Symphony Orchestra. C’est également l’occasion de pratiquer votre anglais et même sans un bon niveau, on apprécie. Notez que ce court-métrage, « Where’s Simon? », fait partie d'une série de projets en ligne lancés par le London Symphony Orchestra : cela signifie qu’il y en aura d’autres pendant l’été !