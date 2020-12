"Christmas on the Doorstep": en Angleterre, du chant sur le pas de la porte

Autorisés à se réunir à nouveau, les choristes britanniques peuvent participer à ce qui est en passe de devenir une vraie tradition : l'opération "Carols on the doorstep", des chorals sur... le pas de la porte !

Il y a une dizaine de jours on apprenait que les chanteurs étaient à nouveau autorisés à se réunir en Grande-Bretagne pour la période des fêtes. Une bonne nouvelle pour les milliers de choristes d’Angleterre. Aujourd'hui nous évoquons une initiative très sympathique, qui est en passe de venir une vraie tradition. Elle aura lieu ce soir à 18h, heure locale, dans une bonne partie du Royaume-Uni.

Cela s’appelle « Carols on the Doorstep », littéralement, chorals sur le pas de la porte. Il y a cette année une quarantaine de villes et de comtés qui participent officiellement avec des chanteurs de tous les âges, des amateurs aguerris, des choristes du dimanche ou professionnels. Les habitants de toutes les régions d’Angleterre sont invités à télécharger les partitions de chants de Noël sur le site www.doorstepcarols.co.uk

Le secret du succès de cette opération tient du fait que la plupart des antennes locales de la BBC participent, jusque dans les provinces les plus reculées du pays. Ce soir à 18h, heure locale, des dizaines et des dizaines de stations radio diffuseront la petite sélection de chants de Noël de l’opération « Doorstepcarols » 2020. Les participants pourront, depuis le pas de leur porte, chanter, avec la radio. Côté répertoire, priorité aux classiques avec l’incontournable « Jingle Bells » .L’association qui pilote le projet propose même à certains participants de devenir ambassadeurs et de lancer l’initiative dans leur quartier.

« Carols on the doorstep », une initiative, au départ tout ce qu’il y a de plus local, lancée entre voisins, qui a fait des émules dans tout un pays. Pourquoi pas en France l’année prochaine ?