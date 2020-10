Une coopérative de partitions de musiciens

Les musiciens amateurs et professionnels pourraient trouver leur bonheur grâce à la coopérative "Jelly note". Une plateforme qui propose de retrouver des partitions inédites.

Quel musicien professionnel n’a pas déjà relevé des dizaines et des dizaines de chansons, de parties instrumentales à la volée ? Pour lui, pour son groupe ou son ensemble de musique ou bien pour ses élèves ? On ne le sait pas assez, mais « repiquer » des partitions, comme on dit, fait partie du quotidien de nombreux musiciens, même si cet aspect de leur travail n’est pas le plus visible, ni le plus valorisé. Pourtant ces partitions pourraient faire le bonheur de nombreuses personnes. Aussi bien dans le registre classique que ceux de la variété ou du jazz, notamment des relevés de solos.

Nombreux sont les amateurs frustrés de ne pas trouver la partition qu'il leur faut. Il y a donc, d’un côté, des amateurs frustrés, et de l’autre, des musiciens pros dont le travail de transcription et d’arrangement n’est pas vraiment reconnu. Les professeurs distribuent leurs partitions gratuitement à leurs élèves et, quand bien même ils auraient l’idée de publier leur production, ce qui est loin d’être un réflexe, ils se trouvent démunis face à une industrie de la musique assez intimidante quand on n’est pas familier des arcanes de l’édition.

Où publier vos compositions originales ?

Du coup, pour aider les musiciens à valoriser tout ce travail, à gagner, pourquoi pas, un complément de revenu, et permettre aux milliers d’amateurs de trouver des pépites, deux entrepreneurs ont créé une coopérative de musiciens créateurs de partitions. La plateforme en ligne s’appelle Jellynote et permet à la fois de proposer et de dénicher des partitions inédites. C'est une idée pertinente car parmi les trois cent créateurs de partitions qui se sont inscrits, on compte aussi bien des musiciens de scène qui publient leurs compositions originales, des professeurs de musique qui écrivent des partitions adaptées à leurs élèves et des copistes ou arrangeurs professionnels.

Le site s'occupe de tous les aspects qui peuvent rebuter les musiciens, à savoir la licence, la technique et la visibilité. Côté argent, la coopérative se veut, comme toute bonne coopérative, équitable puisque 80% des revenus reviennent aux musiciens. Côté public, le site fonctionne avec un système d’abonnement. L’esprit de coopérative a décidément le vent en poupe dans le milieu musical. De plus en plus d’ensembles musicaux préfèrent l’appellation et le format de compagnie ou de coopérative, tout comme les musiciens compositeurs.

www.jellynote.com