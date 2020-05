Un webinaire spécial déconfinement par l’association Conservatoires de France

Ce matin, Suzanne Gervais s’intéresse aux conservatoires et aux écoles de musique, qui peuvent compter sur l’association Conservatoires de France pour les aiguiller dans ce déconfinement très progressif.

Les professeurs et directions des conservatoires et écoles de musiques peuvent compter, depuis le jour 1 du confinement, sur l’appui et les ressources de l'association Conservatoires de France. Mi-mars, l’association avait créé un fichier partagé avec un recensement de tous les outils et méthodes pertinents pour faire cours à distance. Si l’immense majorité des professeurs a joué le jeu et s’est tout de suite mis à la visio-conférence pour les cours individuels et collectifs, la période de confinement a quand même montré à quel point les conservatoires et les établissements d’enseignements supérieurs artistiques n’étaient pas tous très bien équipés, pour l’enseignement à distance.

Cinq semaines plus tard, Conservatoires de France a décidé de prendre les choses en main et d’organiser un webinaire (séminaire en ligne) pour faire le point, de vive voix, avec un panel de directeurs et directrices de conservatoires, sur la question épineuse de l’équipement numérique des établissements, ainsi que de la poursuite de l’enseignement à distance. Cette situation extraordinaire étant partie pour durer encore plusieurs semaines, quelques questions subsistent : Comment continuer à enseigner à distance ? Comment entretenir la flamme de la motivation des élèves et des professeurs ? Quels sont les logiciels libres que l'on peut utiliser ? Qu’en est-il de la question de la protection des données lorsque l'on travaille uniquement avec des outils numériques ? Des questions concrètes qui appellent des réponses.

Ce webinaire de déconfinement aura lieu demain, de 10h30 à 13h. Le lien pour vous y inscrire est sur la page Facebook de Conservatoires de France. La parole sera au terrain avec, parmi les intervenants, une avocate en droit public et trois directeurs :

Maxime Leschiera du CRR de Bordeaux

Mathieu Gauffre du CRD de Vannes (très impliqué dans la mise en place d’outils numériques de l’établissement)

Yanik Lefort du Cefedem de Normandie

L’association précise qu’en cas de forte demande, ce webinaire sera soit enregistré et rediffusé, soit doublé, avec un nouveau rendez-vous.