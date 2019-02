Qwest TV : après le rodage, la levée de fonds

Après des débuts prometteurs, le « Netflix du jazz », se lance dans une levée de fonds de deux millions d’euros.

La phase de rôdage de Qwest TV est terminée, la chaîne est officiellement ouverte, en libre accès en français et en anglais avec une offre d’abonnement qui coûte un peu mois de 4 euros par mois.

Qwest TV est parrainée par le trompettiste de jazz Quincy Jones

Quincy Jones, – un nom qui ouvre des portes – c’est un de ses tubes qu’on entend sous la voix de Suzanne Gervais, qui a été séduit par le projet d’un ancien producteur de la chaîne Mezzo, Reza Ackbaraly, par ailleurs programmateur du festival Jazz à Vienne.

La première version de Qwest TV, celle que l’on peut découvrir aujourd’hui sur la plateforme internet, propose des archives (archives et l’Ina, de la RTB entre autres), 300 documentaires et des captations de concerts issues de DVD ou d’autres chaînes, mais aussi des productions originales, comme le fait Netflix : documentaires par épisodes et captations.

Quincy Jones et Reza Ackbaraly ont lancé un crowdfunding en 2017

En un mois, ils ont récolté 140 000 dollars.

Qwest TV c’est aujourd’hui 2000 abonnés, mais l’objectif de la chaîne spécialisée dans la blue note, est d’atteindre les 10 000 abonnés payants dès la fin de l’année 2020.

Une édition japonaise pourrait même voir le jour dès cette année…

Parallèlement, un média Jazz a été lancé, alimenté par les articles d’un groupe de pigistes du monde entier : il s’agit là d’un contenu gratuit, auquel on accède par le biais du site web (www.qwest.tv), avec des entretiens, des chroniques, des quizz, etc.

L’ambition est de balayer la culture jazz dans le monde entier.