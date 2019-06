Raphaël Sévère lance sa chaîne Youtube

Phénomène audiovisuel de la clarinette

Raphaël Sévère, 24 ans, phénomène de la clarinette, nous faisait déjà découvrir son instrument en images et en musique dans une petite vidéo tournée pour France Musique en mars dernier, à croire qu’il s’est pris au jeu : elle est sur Youtube, Suzanne vous la conseille si vous voulez faire connaissance avec cet artiste, en plus de l’écouter bien sûr…

Lancement de sa propre griffe

Depuis Raphaël Sévère a lancé sa propre chaîne Youtube. C’est tout nouveau : pour l’instant il n’y a qu’une seule vidéo sur la chaîne, la vidéo de lancement où il nous présente son projet : à savoir nous montrer la clarinette sous presque toutes ses facettes : les grandes œuvres, les œuvres moins connues, les sons inattendus et les subtilités de cet instrument né à la fin du 17e siècle.

Il faut dire que si on a maintenant pléthore de chaîne Youtube d’orchestres, de plus en plus de chaîne d’ensembles, de quatuors et de trios – songeons au quatuor Modigliani ou au trio Wanderer -, de plus en plus de musiciens solistes se lancent et profitent de Youtube pour faire leur promo, mais surtout pour faire découvrir leur instrument.

Soliste, Youtubeur en devenir ?

Un moyen d’établir un contact direct avec une partie de son public, un peu comme après un concert et pendant une masterclass : des moments qui ne sont pas si fréquents pour faire connaissance avec un artiste.

Reste que faire tourner une chaîne Youtube est chronophage : entre les concerts, les tournées, le travail personnel, la promotion : il faut encore réaliser et tourner des vidéos, les monter, les publier. Nous avons pu le constater : beaucoup de solistes et de chefs d’orchestre ont lancé une chaîne et l’ont délaissé au bout de quelques vidéos. Mais gageons que ce ne sera pas le cas de la chaîne de Raphaël Sévère, à laquelle on s’empresse d’aller s’abonner pour le soutenir !