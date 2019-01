Le chef d’orchestre Kirill Petrenko et le streaming

Kirill Petrenko prendra ses fonctions à la tête de la phalange berlinoise en août prochain. En attendant, on peut régulièrement le voir diriger des concerts à la Philharmonie de Berlin.

Une stratégie bien huilée en matière de streaming

Pour marquer son arrivée, Kirill Petrenko a décidé qu’une partie des concerts qu’il dirige seront diffusés sur la plateforme de streaming www.digitalconcerthall.com, la salle de concert virtuelle de l’Orchestre philharmonique de Berlin, disponible sur smartphone, tablettes et ordinateurs.

La plupart des concerts dirigés par Kirill Petrenko seront disponibles en direct et accessibles sur abonnement, mais nouveauté, certains des concerts sélectionnés par le chef en personne, seront diffusés en streaming totalement gratuitement. C’est une première sur le site de l’orchestre philharmonique de Berlin.

Premier rendez-vous totalement gratuit mercredi 9 janvier à 20h pour voir Kirill Petrenko diriger en direct l'Orchestre national de la jeunesse allemande à la Philharmonie de Berlin. L'Orchestre national allemand de la jeunesse, parrainé par l'orchestre philharmonique de Berlin, donnera un programme dense : Le Sacre du printemps de Stravinsky, West side story de Bernstein et, plus rare, le Concerto pour timbales de William Kraft.