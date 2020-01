L’Odyssée Offenbach sur Arte concert

C’est un portrait en 94 minutes, une heure et demi toute en nuances pour découvrir ou redécouvrir la vie et la personnalité de Jacob Offenbach, né en 1819 en Allemagne, qui apprend le violoncelle en cachette de son père.

Il part pour Paris et se rebaptiste « Jacques » à 14 ans… Ce n’est que le début d’une vie de musique, de succès et de crispations politiques. Etre allemand dans la France des années 1870 lui vaudra de sérieux ennuis. Il a été sans surprise, accusé d’espionnage. Le documentaire « L’Odyssée Offenbach » porte plutôt bien son nom et explore la vie d’un compositeur qui a associé musique et humour avec ses cultissimes opérettes.

Offenbach, ce n’est pas que de la musique poilante et légère : gare aux caricatures de compositeur bourgeois ! Le compositeur avait au contraire une personnalité subversive et piquante… Vous l’aurez compris je vous recommande chaudement le documentaire de François Roussillon, un film avec beaucoup d’extraits de représentations, beaucoup de musique, des entretiens avec des historiens et des interprètes et puis, cerise sur le Strudel, des comédiens costumés qui jouent le rôle d’Offenbach et des protagonistes de sa vie ! C’est un mélange assez délicieux de tout ça à la fois et c’est en ligne gratuitement jusque fin avril !

L'Odyssée Offenbach à voir sur Arte.