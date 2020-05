La création d'un site internet pour les intermittents en temps de crise

Ce matin, Suzanne Gervais nous parle de cette initiative très pratique : un site internet pour aiguiller les intermittents du spectacle.

Ces dernières semaines, plusieurs pétitions ont été lancées en ligne pour faire valoir un renouvellement automatique des droits des intermittents, durement touchés par les conséquences du Covid-19. La dernière pétition en date s’appelle « Année blanche pour les intermittents du spectacle ». Elle a été publiée le 27 avril dernier à l’intention de la ministre du travail Muriel Penicaud, et a recueilli plus de 45 000 signatures. Les intermittents y demandent, comme l’indique son titre, une année blanche pour contrer cette année noire.

Outre des mesures attendues de la part du gouvernement, l’urgence, dans ce contexte de confinement et d'arrêt complet des activités culturelles, est aussi d’informer les intermittents de manière concrète sur les règles spécifiques et les mesures mises en place pour les accompagner.

Le magazine des professionnels du spectacle La Scène vient de créer le site internet "intermittents.lascene.com", pour aider les artistes et les techniciens à défendre leurs droits et vivre au mieux cette période de crise. Ce site est une boîte à outils des intermittents du spectacle : chacun peut y trouver gratuitement de nombreuses ressources que doivent connaître les artistes. Une adresse à connaître, donc.