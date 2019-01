Un concours de composition sur Instagram avec Eric Whitacre

Eric Whitacre, 48 ans, est un compositeur connecté. Souvenez-vous, en 2010, il avait mis au point une expérience musicale assez originale en partageant sur Youtube une vidéo intitulée « Lux Aurumque » et composée d’un chœur virtuel de 185 voix issues de 12 pays. Aujourd’hui la vidéo a été vue par presque 6 millions de personnes.

La dernière actualité numérique d’Eric Whitacre

Direction le compte Instagram du compositeur, qui est suivi par plus de 55 000 personnes, tout de même. Il y anime un concours de composition, oui, oui, depuis Instagram, vous allez voir c’est très intéressant.

La petite vidéo qui s’appelle « Compositeurs, on veut entendre votre musique ». Elle a été postée il y a tout juste deux jours et elle suscite déjà l’enthousiasme des internautes et surtout des jeunes compositeurs.

Compte Instagram d'Eric Withacre

Eric Whitacre propose que les candidats téléchargent une série d’images issues de l’univers de l’Heroic Fantasy et qu’ils composent de la musique dessus. Il choisira ces cinq compositions préférées sur les réseaux sociaux d’ici environ deux semaines.

Ce n’est pas banal, mais ça rencontre un beau succès, la preuve avec les centaines de réponses qu’a déjà reçu Eric Whitacre. Disons que c’est une manière très efficace de faire vivre la musique d’aujourd’hui et de permettre aux internautes de l’entendre. On veut davantage voir et entendre la communauté des compositeurs sur les réseaux sociaux.

Le post Instagram > https://www.instagram.com/p/BsBW_AWgGhy/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1op95cb2k5mxd

Le lien vers le concours > https://www.spitfireaudio.com/editorial/features/labs-notebook-104/